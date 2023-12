Loi immigration : la motion de rejet adoptée à l'Assemblée, revers politique pour Gérald Darmanin

information fournie par France 24 • 11/12/2023 à 18:19

L'Assemblée nationale a adopté par 270 voix contre 265 une motion de rejet préalable au projet de loi immigration, avec les voix de la gauche, des LR et du RN, infligeant une très lourde défaite politique au gouvernement et au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'exécutif a désormais trois possibilités : laisser le texte retourner au Sénat, convoquer une commission mixte paritaire composée de députés et de sénateurs pour tenter de parvenir à un accord sur un texte commun ou décider du retrait du texte. Les précisions de Sylvain Rousseau depuis l'Assemblée.