information fournie par France 24 • 25/01/2023 à 07:49

A la Une de la presse, ce mercredi 25 janvier, l’annonce attendue de l’Allemagne, qui serait sur le point d’accepter de livrer ses chars Leopard à l’Ukraine, et des Etats-Unis, qui pourraient officialiser rapidement l’envoi de chars Abrams. La grogne sociale en Allemagne et en Tunisie. Et des nouvelles de nos amis les oiseaux, des jardins français à Bombay, en Inde.