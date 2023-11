information fournie par France 24 • 15/11/2023 à 15:01

Mona Achache, réalisatrice de "Little Girl Blue" avec Marion Cotillard, est l’invitée de Nina Masson et Thomas Baurez. La cinéaste signe un film-ovni, à la croisée du documentaire de la fiction, dans lequel Marion Cotillard fait revivre à l’écran sa propre mère, Carole Achache. Au programme également : "Vincent doit mourir", un thriller parano autour d’un homme traqué, incarné par Karim Leklou, et le grand retour de la saga "Hunger Games", avec la "Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur".