Littérature : le Festival du livre africain de Marrakech connaît sa première édition

information fournie par France 24 • 10/02/2023 à 16:17

Dans ce numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont revient sur la première édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM). Jusqu'au 12 février, une quarantaine d'auteurs et autrices venus d'Afrique viennent échanger et rencontrer leurs lecteurs. L'occasion de découvrir les talents littéraires du continent et d'en célébrer la diversité. Également au programme, l’entrée à l’Académie française de l’auteur Mario Vargas Llosa et le Tchad raconté dans le très beau roman graphique "Djarabane".