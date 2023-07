Littérature : Joyce Carol Oates, soixante ans de carrière et de récompenses

information fournie par France 24 • 07/07/2023 à 16:24

"À l'Affiche" propose une rencontre avec l’une des plus prolifiques écrivaines américaines : Joyce Carole Oates a signé plus de cent livres. Elle vient de recevoir un prix lors du Festival littéraire de Taormina en Sicile. L’occasion de revenir avec elle sur ses soixante ans de carrière, ses récompenses et les travers de la société américaine. Egalement au programme, un reportage dans l'atelier du créateur du stradivarius et Zaho de Sagazan, dernière révélation de la chanson française.