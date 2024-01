information fournie par France 24 • 19/01/2024 à 14:24

Pour le grand penseur algérien Boualem Sansal, il n'y a plus rien à attendre des religions, l'avenir viendra de la science et notre salut... de l'espace! Ce sont les réflexions qu'il développe dans son dernier ouvrage de science-fiction, "Vivre, le compte à rebours" (Ed. Gallimard). Il aborde avec Sonia Patricelli la question des religions, de l'islam en particulier, mais aussi de la science et de sa place d'auteur en Algérie, lui qui est "sur toutes les listes noires".