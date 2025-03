information fournie par France 24 • 21/03/2025 à 20:00

Rendez-vous avec Lisandro Cuxi, alias "Cuxi boy", qui du haut de ses 25 ans, peut se targuer d’avoir déjà dix ans de carrière. Lauréat de The Voice 2017, son succès a été couronné d’un NRJ music Award et d’un Trace Award. Retour sur son enfance au Portugal, son arrivée en France et ses nombreux combats, avant de devenir l’un des fers de lance du R&B français. Dans cet épisode, Soraia Ramos et Merveille offrent les vidéos surprises.