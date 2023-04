Lionel Charrier, chef du service photo de Libération : "Une patte inventive et créative"

information fournie par France 24 • 26/04/2023 à 15:50

Le journal Libération a cinquante ans. Pour fêter ce demi-siècle, le quotidien publie "50 ans dans l'œil de Libé", un recueil de 300 photos avec des clichés de luttes, de personnalités et d'instants qui ont marqué l’histoire de France et du monde depuis 1973. Chef du service photo depuis 2015, Lionel Charrier explique quelle place possède la photographie dans ce journal, en insistant sur "l'art du cadre et de la composition".