information fournie par France 24 • 10/04/2025 à 14:34

Le PSG est bien parti pour se qualifier après sa victoire 3-1 contre Aston Villa lors du match aller des 1/4 de finale. Les joueurs de Luis Enrique ont totalement dominé le match grâce aux buts de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et de Nuno Mendes. Mais l'équipe anglaise entretient l'espoir grâce notamment au but de Morgan Rogers. Pour l'ancien attaquant du PSG Guillaume Hoarau, on a vu une équipe parisienne "sûre de se sa force". Il nous livre son analyse.