information fournie par France 24 • 18/03/2024 à 11:54

Côté Ligue des champions, on s'attend à des quarts "chocs" : le match Real Madrid-Manchester City ressemble à une affiche de finale, la rencontre Arsenal-Bayern promet de faire des étincelles, l'Atlético-Dortmund sonne comme une chance à saisir, et l'affrontement PSG-Barcelone a des airs de revanche. Côté Ligue Europa, les quarts sont plutôt "chics", avec notamment un duel équilibré qui s'annonce entre le Benfica et l'OM.