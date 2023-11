information fournie par France 24 • 24/11/2023 à 15:56

La trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est entrée en vigueur vendredi matin et doit être suivie par la libération de 13 otages dans l'après-midi, premiers signes de répit après des semaines de guerre. François Ducrocs, psychiatre au CHU de Lille et coordinateur national adjoint des CUMP, était sur France 24 pour évoquer la situation et notamment la prise en psychologique des personnes ayant été retenues otages.