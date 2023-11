information fournie par France 24 • 23/11/2023 à 20:11

Le Qatar, Israël et le Hamas ont annoncé que la trêve à Gaza débutera demain, vendredi à 6 heures du matin heure de Paris. Un premier groupe de 13 otages devrait être libéré à 15 heures, heure de Paris. L'accord prévoit la libération de 50 otages à Gaza contre 150 prisonniers palestiniens et une trêve de 4 jours. Israël dit avoir "reçu une première liste" et être "en contact avec toutes les familles". Le Qatar, l'Egypte et les Etats Unis sont à la manoeuvre.