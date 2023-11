information fournie par France 24 • 23/11/2023 à 14:41

L'accord de trêve entre Israël et le Hamas sur la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens n'entrera pas en vigueur avant vendredi. Israël a diffusé une liste de 300 prisonniers, 33 femmes et 267 jeunes de moins de 19 ans dont 49 membres du Hamas, susceptibles d'être relâchés. Les familles de détenus ont accueilli la nouvelle avec un optimisme prudent. Les précisions d'Alice Froussard, envoyée spéciale de Radio France et de RFI à Ramallah en Cisjordanie.