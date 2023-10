Liban : tensions à la frontière avec Israël et manifestations aux abord de l'ambassade américaine

information fournie par France 24 • 19/10/2023 à 14:29

Au Liban, des centaines de personnes ont pris part à une manifestation à l'appel du Hezbollah pro-iranien et allié du Hamas dans son fief de la banlieue sud de Beyrouth, brandissant des drapeaux palestiniens et du parti chiite. Les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et ont usé d'un canon à eau pour disperser des manifestants qui jetaient des projectiles près de l'ambassade des Etats-Unis à Beyrouth. La tension est toujours très forte à la frontière, comme l'explique Serge Barbieri, correspondant France 24 au Liban.