information fournie par France 24 • 10/11/2023 à 14:43

Au sud du Liban, un mois après le début des affrontements entre l’armée israélienne et le Hezbollah, plus de 29 000 personnes ont quitté les villages frontaliers pour se réfugier dans des régions plus sûres. Cependant, de nombreux habitants refusent de quitter leur maison, certains par attachement à leur terre natale et d'autres pour des raisons économiques.