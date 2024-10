information fournie par France 24 • 18/10/2024 à 17:59

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a estimé vendredi à Beyrouth qu'il était "inacceptable" de viser les Casques bleus déployés dans le sud du Liban, sous les feux croisés du Hezbollah et d'Israël et qui ont dénoncé plusieurs tirs et attaques de chars de l'armée israélienne.