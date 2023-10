Liban - Israël : l'équilibre régional en question

information fournie par France 24 • 19/10/2023 à 16:56

Depuis les attaques terroristes du Hamas sur le territoire israélien, tous les regards sont dirigés vers la bande de Gaza, où une intervention terrestre de Tsahal est annoncée. Cependant, l'armée israélienne se concentre également sur la frontière nord de son pays, celle qui sépare Israël du Liban, où la pression du Hezbollah se fait de plus en plus forte comme l'explique Serge Berberi, correspondant à Beyrouth. Mais selon Antoine Mariotti, journaliste à France 24, les échanges de tirs restent sporadiques, et la situation est encore tenable à cette frontière.