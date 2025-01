information fournie par France 24 • 09/01/2025 à 22:45

Le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun, a affirmé qu'une "nouvelle ère" s'ouvrait après son élection à la présidence du pays, qui a mis fin à une vacance de plus de deux ans ayant aggravé les crises économique et politique. Décryptage avec Sibylle Rizk, journaliste et directrice des politiques publiques au sein de l'ONG Kulluna Irada (Beyrouth).