information fournie par France 24 • 14/04/2025 à 11:17

Il y a 50 ans, le Liban sombrait dans l’une des pages les plus sombres de son histoire : la guerre civile. Un conflit de quinze ans, marqué par des combats fratricides et des lignes de démarcation. À Beyrouth, certains immeubles portent encore les stigmates des affrontements. D’autres, les ont effacés, mais la guerre reste dans les esprits. Notre correspondant au Liban, Serge Berberi, est allé à la rencontre de celles et ceux qui ont vécu la guerre et qui tentent aujourd’hui de la raconter.