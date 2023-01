information fournie par France 24 • 16/01/2023 à 15:59

Des rafales jusqu'à 158 km/h en Bretagne et des chutes d'arbres: après la douceur exceptionnelle du début d'année, la dépression hivernale Gérard frappe lundi un grand quart nord-ouest de la France, où 14 départements sont en alerte et plusieurs subissent des coupures d'électricité et des perturbations sur le réseau ferroviaire.