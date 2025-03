information fournie par France 24 • 06/03/2025 à 15:11

La France compte 5,1millions d’étrangers soit 7,6% de la population, sans compter les millions de français d’origine étrangère. Un vivier trop peu exploité, selon Samir Bouzidi, fondateur et patron d'Impact Diaspora, une start-up spécialisée dans la mobilisation des diasporas africaines. Basée à Dakar et à Marseille, l'objectif de l'entreprise est de valoriser le potentiel de ces diasporas en mettant en avant leurs capacités d'investissement, leurs compétences et leurs réseaux d'influence.