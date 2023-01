Les Sept Français détenus en Iran sont « des pions dans des politiques d’Etat »

information fournie par France 24 • 25/01/2023 à 17:41

Sept français sont détenus en Iran. Selon Roland Marchal, ancien détenu en Iran, membre actif du Comité de soutien Fariba Adelkhah, invité de France 24, "ils sont des pions dans des politiques d’Etat, et c’est pour cela, que nous protestons et nous voulons qu’il y ait une action plus forte, et plus déterminée du Président de la République et du gouvernement français". Les comités de soutien et proches de plusieurs Français organisent un rassemblement de soutien le samedi 28 janvier à 14h à Paris sur l’esplanade du Trocadéro.