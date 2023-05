Les sans-abris repoussés de Paris ?

information fournie par France 24 • 30/05/2023 à 15:02

L'Etat transfère tous les mois plus de 2 000 exilés de l'Ile-de-France vers les régions, où il multiplie les structures d'accueil, nouvelles cibles de l'extrême droite. L'objectif du gouvernement est de désengorger l'Ile-de-France, région où convergent 50% des flux migratoires en France et où les campements se reforment régulièrement. "L'État veut accélérer le mouvement mais se heurte souvent à la réticence des élus locaux et de la population", explique Louis Chahuneau, journaliste InfoMigrants.