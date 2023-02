information fournie par France 24 • 09/02/2023 à 13:33

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mercredi 8 février dans un entretien avec le Figaro que si les Russes prenaient Bakhmout, une ville de l'est théâtre depuis plus de six mois de sanglants combats, ils auraient un "avantage" et voudraient "aller plus loin".