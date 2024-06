information fournie par France 24 • 01/07/2024 à 00:17

Le Rassemblement national (RN) et ses alliés sont arrivés en tête du premier tour des élections législatives (33,2 %), devant le Nouveau Front populaire (28,1 %), suivi par la majorité présidentielle Ensemble (21 %), et la droite et LR (10 %), selon les estimations de l'institut de sondage Ipsos Talan publiées à 21 h 56.