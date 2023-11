Les rescapés de la Shoah à Ashkelon, de nouveau confrontés à la guerre

information fournie par France 24 • 15/11/2023 à 14:29

Ce conflit a chamboulé aussi la vie de milliers d'Israéliens. Aujourd'hui, nous vous parlons de ces rescapés de la Shoah. Persécutés il y a plus de 75 ans, ceux qui ont bâti une nouvelle vie à Ashkelon se retrouvent de nouveau propulsés aux premières loges de la guerre. Ashkelon, qui n'est qu'à une quinzaine de kilomètres de la bande de Gaza, en fait l'une des villes israéliennes les plus visées par les roquettes du Hamas. Les plus âgés vivent désormais terrés chez eux, et continuent à vivre grâce à la solidarité qui s'organise.