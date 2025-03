Les propagandistes russes enthousiastes après l'échange téléphonique entre D. Trump et V. Poutine

information fournie par France 24 • 21/03/2025 à 17:57

Malgré l'absence d'accord sur un cessez-le-feu complet en Ukraine promu par Donald Trump et rejeté par Vladimir Poutine, la propagande russe salue le rapprochement sans précédent entre Washington et Moscou. Lors de leur conversation téléphonique, mardi 18 mars, censée mener à une trêve après trois ans de guerre, les présidents russe et américain sont convenus d'organiser des matches de hockey. Pendant ce temps, les frappes meurtrières continuent. Et la propagande russe accuse toujours l'Ukraine d'être celle qui "ne veut pas de la paix".