information fournie par France 24 • 08/01/2024 à 12:56

Des proches des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza tiennent une conférence de presse à Tel Aviv après leur visite au Qatar. Les familles ont souligné la nécessité d'intensifier les efforts pour libérer les otages, ajoutant que "plus nous attendons, plus il y aura d'otages qui ne reviendront pas vivants". Le riche État du Golfe a joué un rôle clé de médiateur dans l'instauration d'un cessez-le-feu d'une semaine à Gaza et la libération des otages à la fin du mois de novembre.