Les perspectives économiques 2023 de ODDO BHF AM

information fournie par Boursorama • 07/02/2023 à 14:09

En Bourse l'année 2023 a démarré sur les chapeaux de roues, le CAC 40 ayant même gagné plus de 10% depuis le début de l'année. Pourtant, les incertitudes économiques ne manquent pas à l'agenda : que va faire l'inflation ? Comment vont réagir les banques centrales avec quel impact sur l'économie : celui d'une récession plus ou moins forte ? Comment va se comporter l'Europe alors que la crise énergétique semble pour l'instant jugulée mais que l'endettement public a considérablement limité les marges de manoeuvre en Bourse ?

Pour donner des éléments de réponse à toutes ces questions et surtout analyser leur impact sur les marchés, Laurent Denize, directeur des investissements de ODDO BHF AM était sur le plateau de l'Actu Bourse. Il fait le point sur les différentes classes d'actifs et détaille ses convictions sur le marché actions.

Laurent Denize reviendra tous les trimestres actualiser les scénarios économiques de ODDO BHF AM.

Vidéo sponsorisée.