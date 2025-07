Les perspectives de BlackRock pour le second semestre 2025

information fournie par Boursorama • 29/07/2025 à 17:28

Malgré un premier semestre volatil, les marchés américains ont fini cette première partie de l'année au plus haut. Alors que les tensions géopolitiques restent élevées et que les négociations commerciales progressent entre les Etats-Unis et leurs différents partenaires commerciaux, que nous réservent les six prochains mois ? Comment va évoluer la politique monétaire ? Quelle allocation d'actifs privilégier et quels signaux faibles surveiller ? Henri Chabadel, directeur des investissements chez BlackRock France, Belgique et Luxembourg était sur le plateau de l'actu Bourse pour faire le point.

Vidéo sponsorisée enregistrée le 15 juillet.