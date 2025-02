Les masculinités africaines, faire bouger les lignes du genre

information fournie par France 24 • 07/02/2025 à 17:33

"La femme doit être soumise au foyer, dont le chef est nécessairement l’homme", dit le militant masculiniste Zakaria Guingané dans le podcast "Bas les pattes" sur RFI. Une certaine idée de la masculinité qui refuse toute émancipation des femmes et donc du féminisme, considéré par beaucoup comme un concept venu d'Occident. Nos invité·es, Kpénahi Traoré, créatrice de "Bas les pattes" et le sociologue, Pélibien Ghislain Coulibaly nous parlent de ces hommes qui veulent conserver leurs privilèges et des nouveaux modèles de masculinités. Quelque 21 700 femmes ont été victimes de féminicide en Afrique en 2023, le chiffre le plus important au monde. En Afrique du sud, c'est 30 féminicides par mois, et 230 viols : 5 fois plus que la moyenne mondiale. L'aide aux victimes existe mais les fonds manquent. Dans la province du Cap, la moitié des maisons qui accueillent des femmes victimes de violences risque même de fermer. Notre correspondante, Caroline Dumay, nous emmène dans l'une d'entre elles.