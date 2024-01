information fournie par France 24 • 08/01/2024 à 15:53

"À l'Affiche !" reçoit Pascal Légitimus, acteur français et membre du trio comique Les Inconnus. Il nous présente le documentaire, "Les Légitimus, une famille française", réalisé par Fabrice Gardel et diffusé le 16 janvier sur France 3. Un récit qui retrace le destin extraordinaire d’une dynastie qui a marqué l’histoire politique de la Guadeloupe, du cinéma, du théâtre et de la télévision française. Une histoire familiale qui se raconte sur trois siècles.