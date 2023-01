information fournie par France 24 • 04/01/2023 à 11:46

Dans cette édition spéciale, Express Orient s'intéresse aux Kurdes, le plus important peuple sans État. Ils sont plus de 40 millions répartis principalement entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Lors des crises, ils sont souvent ciblés dans ces pays. C'est le cas en Iran et en Turquie en ce moment. Qui sont-ils? Quelle est leur histoire? La question kurde est-elle une priorité de la communauté internationale? Les Kurdes sont ils les oubliés de l'Histoire ?