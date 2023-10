Les journalistes à Gaza : tenter d'informer au péril de sa vie

information fournie par France 24 • 26/10/2023 à 15:17

La guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement palestinien le 7 octobre sur le sol israélien à partir de Gaza, est entrée jeudi dans son 20e jour. En riposte à cette attaque, l'armée israélienne bombarde depuis sans relâche la bande de Gaza contrôlée par le Hamas et assiège le territoire palestinien exigu où s'entassent quelque 2,4 millions de Palestiniens. Depuis le 7 octobre, plus de 7.000 personnes ont été tuées dans la bande Gaza selon le ministère de la Santé du Hamas. Sur place, les journalistes tentent d'informer, au péril de leur vie. Les précisions de Mahmoud Naffakh, journalistes chez les Observateurs de France 24.