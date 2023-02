Les Insoumis sous le feu des critiques : Une stratégie qui ne paye pas

information fournie par France 24 • 23/02/2023 à 18:28

Politique revient sur ce drame qui a marqué l’éducation nationale : un élève de 16 ans a poignardé à mort sa professeure. Que dit cette tragédie de notre société ? L’émission abordera aussi ce désordre qui a eu lieu à l’Assemblée Nationale et a marqué les esprits. Et puis, ce désordre mondial, avec cette année de guerre en Ukraine. Roselyne Febvre reçoit Bruno Jeudy, éditorialiste politique, Frederic Dadi de l’IFOP et Gaël Brustier politologue et essayiste.