"Les forces ukrainiennes veulent poursuivre leur momentum et réaliser des gains significatifs"

information fournie par France 24 • 10/07/2023 à 11:26

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit espérer dimanche "le meilleur résultat possible" du sommet de l'Otan de Vilnius la semaine prochaine, au cours duquel Kiev espère voir se concrétiser ses aspirations d'intégrer l'Alliance. Ce sommet se tiendra un peu plus d'un mois après le début d'une contre-offensive des forces ukrainiennes sur le front, qui n'a jusqu'à présent remporté que des gains modestes face à de puissantes lignes défensives russes et en raison d'un manque d'aviation et de munitions d'artillerie. Pour une analyse approfondie, FRANCE 24 reçoit Paul Vallet, historien et chercheur au Centre de Politique de Sécurité, Genève.