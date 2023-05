Les femmes et leur âge : vieillir leur est-il interdit ?

information fournie par France 24 • 19/05/2023 à 17:26

Passé "un certain âge", les femmes semblent disparaître de l’espace public. Dans les publicités, les films ou les magazines, les femmes jeunes et à la peau lisse sont légion mais pas l’ombre d’un cheveu blanc. La publicité amorce aujourd’hui un virage. Fiona Schmidt et Amanda Castillo, toutes deux journalistes, ont enquêté sur la question et livrent leurs découvertes dans leurs livres "Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes ?" et "Vieille peau".