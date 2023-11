Les enjeux "démocratiques et socio-économiques" du scrutin malgache sont "extrêmement importants"

information fournie par France 24 • 16/11/2023 à 23:50

L'abstention au premier tour de l'élection présidentielle jeudi à Madagascar semble avoir été massive, sur fond de vives tensions entre le sortant Andry Rajoelina, confiant dans ses chances de l'emporter, et dix candidats de l'opposition ayant appelé au boycott. Pour une analyse approfondie, Christiane Rafidinarivo, politologue, chercheuse invitée au CEVIPOF (Centre for Political Research at Sciences Po) et Docteure Habilitée à Diriger des Recherches en Science Politique, est l'invitée de FRANCE 24.