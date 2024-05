information fournie par France 24 • 01/05/2024 à 14:04

Gérard Depardieu a été pendant plus de 50 ans un monstre sacré du cinéma français, connu dans le monde entier, avant de sombrer dans l'opprobre, rattrapé par ses outrances et des accusations d'agressions et de viols. L'acteur légendaire français est convoqué au tribunal correctionnel, soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux femmes en 2021, et sera jugé en octobre. Notre invitée, la célèbre actrice Noémie Kocher, illustre des décennies de lutte des femmes contre une industrie en proie aux abus et aux agressions sexuelles. Elle est une des premières victimes dans le monde du cinéma à porter plainte contre un réalisateur. Même si elle reconnaît qu'il y a "quelque chose qui bouge", elle affirme, en évoquant les mots de Simone de Beauvoir : "les droits des femmes ne sont jamais acquis, il faut rester vigilante toute sa vie".