information fournie par France 24 • 08/02/2025 à 10:01

Dans Premières cette semaine, rencontre avec le scénariste et dessinateur Nicolas Barral. Il retrace dans "L'intranquille Monsieur Pessoa" (Dargaud) les derniers jours du grand écrivain et poète portugais. Lisbonne, 1935, Fernando Pessoa vient d'apprendre qu'il est mourant. On suit l'enquête d'un jeune pigiste qui doit écrire sa nécrologie, ignorant tout de son illustre compatriote. L'occasion pour lui -et donc pour nous, lecteurs- de partir à la rencontre de Pessoa.