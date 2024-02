Les agriculteurs craignent un recul dans certaines filières après les annonces de G. Attal

information fournie par France 24 • 01/02/2024 à 15:04

Le Premier ministre Gabriel Attal a pris la parole jeudi pour tenter de répondre à la colère des agriculteurs. Parmi les annonces, une enveloppe de 150 millions d'euros en soutien fiscal et social aux éleveurs, un renforcement des lois Egalim ou encore la mise en pause du plan Ecophyto qui vise à réduire l'usage des pesticides. Mais selon Nicolas Fortin, secrétaire nationale de la Confédération Paysanne et éleveur dans la Vienne qui était l'invité de France 24, certaines annonces pourraient être contre productives et représenter un recul dans certaines filières, notamment l'utilisation en continu de pesticides.