Leïla Sy, le génie au service de l’image

information fournie par France 24 • 30/06/2023 à 16:45

La réalisatrice, photographe et scénographe Leïla Sy est notre invitée. Véritable légende dans le monde du rap, elle a su imposer son style, sa créativité et son regard affûté auprès des plus grandes stars du genre, en 20 ans de carrière. Elle revient pour nous sur son parcours atypique et impressionnant. De ses études à Penninghen jusqu’à la co-réalisation de longs métrages, dont "Banlieusards" aux côtés de Kery James ou "Yo Mama" avec Amadou Mariko, qui sortira en salles le 5 juillet. Dans cet épisode le rappeur sénégalais Nix pose la question surprise.