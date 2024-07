information fournie par France 24 • 01/07/2024 à 10:04

Le Rassemblement national (RN) est arrivé en tête dimanche du premier tour des élections législatives, devançant le "Nouveau Front populaire (NFP) et le camp présidentiel. D'ores et déjà, le NFP a donné sa consigne de vote pour le second tour, appelant ses candidats arrivés en troisième position à se retirer là où le RN risquerait de l'emporter. Les précisions de notre journaliste Marie Schuster.