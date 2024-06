information fournie par France 24 • 17/06/2024 à 14:43

La campagne éclair du premier tour des législatives du 30 juin a officiellement débuté lundi, toujours sous haute tension après le feuilleton des trahisons et des alliances à droite comme à gauche, que l'exécutif renvoie "dos à dos" en pointant un risque de "catastrophe pour l'économie et l'emploi". Les précisions de Thierry Vedel, politologue et chercheur CNRS au CEVIPOF