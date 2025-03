Le wax, tissu emblématique célébré à Paris dans une grande exposition au musée de l'Homme

information fournie par France 24 • 06/03/2025 à 15:45

Dans cette édition de "À l'Affiche!", Sonia Patricelli explore le wax sous toutes ses coutures. Ce tissu en coton aux couleurs chatoyantes et aux motifs variés est au centre d'une grande exposition au musée de l'Homme à Paris jusqu'au mois de septembre 2025. L'occasion de recevoir l'artiste Gombo qui détourne les codes du wax à travers cinq oeuvres exposées ; et Justine Sow, journaliste, scénariste et dessinatrice. Elle publie "Wax Paradoxe", un roman graphique qui aborde la complexe histoire de ce tissu né de la colonisation.