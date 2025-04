information fournie par France 24 • 14/04/2025 à 22:08

C’est le visage le plus dessiné de l’Histoire et pourtant, on ne sait pas vraiment à quoi ressemblait Jésus. Certains internautes prétendent avoir enfin reconstitué son visage grâce à l’Intelligence Artificielle mais attention, cette représentation se base sur le suaire de Turin, une relique dont l’authenticité fait débat. Les explications de Jules Boiteau.