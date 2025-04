information fournie par France 24 • 09/04/2025 à 14:57

Au programme de ce nouveau numéro 100 % cinéma de À l'Affiche !

"Le village aux portes du paradis", premier film du cinéaste somalien et autrichien Mo Harawe. Tourné en Somalie, le film a été salué par la critique lors de sa présentation il y a un an au Festival de Cannes dans la catégorie "Un certain regard". "Un film magnifique d’épure et d’émotion contenue, servi par une mise en scène toute en ellipse" estime notre journaliste cinéma Xavier Leherpeur.