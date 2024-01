information fournie par France 24 • 18/01/2024 à 10:54

Alors que la France et la Chine se préoccupent d’une forte baisse de la natalité, il n’y a peut-être pas péril en la demeure. L'anthropologue et démographe Gilles Pison nous éclaire sur ces sociétés en évolution et sur ces pyramides des âges en plein bouleversement.