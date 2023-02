Le "vibrant appel" du Pape devant les "atrocités" perpétrées dans l'Est de la RD Congo

information fournie par France 24 • 01/02/2023 à 22:54

"Vos larmes sont mes larmes": le pape François a lancé un "vibrant appel" devant les "cruelles atrocités" perpétrées dans l'Est de la République démocratique du Congo, après avoir célébré une messe devant un million de personnes à Kinshasa. Au deuxième jour de sa visite, il s'est dit "indigné" devant "l'exploitation, sanglante et illégale, de la richesse" de la RDC, où les violences de groupes armés ont tué des centaines de milliers de personnes et jeté des millions d'autres sur les routes.