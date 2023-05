Le succès du béninois Axel Merryl : l'humoriste cartonne sur les réseaux.

information fournie par France 24 • 25/05/2023 à 10:56

Cet un influenceur béninois du nom d’Axel Merryl a créé la surprise en totalisant près de 2 millions de vues en 48 heures sur You Tube. Le jeune de 26 ans, suivi par près de 4 millions d’abonnés sur Tik Tok, était déjà célébré en Afrique francophone pour ses parodies. Cet exploit a tout bonnement propulsé sa carrière et gonflé sa côte auprès des agences de marketing. Reportage à Cotonou d'Emmanuelle Sodji et Raphaël N'Talé.